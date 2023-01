Pedrinho escolhe camisa 12 e se diz pronto no São Paulo: 'Maior desafio da vida'

04/01/2023 | 14:53



Calleri se destacou quando chegou ao São Paulo com a camisa 12. O número agora será defendido pelo atacante Pedrinho, apresentado nesta quarta-feira, que a escolheu para tentar repetir o sucesso do artilheiro e também do ídolo Falcão, que a usou sem brilho em sua curta passagem no Morumbi. Driblador, o jovem garantiu que está pronto para ajudar a equipe em seu "maior desafio da carreira."

Pedrinho foi o primeiro reforço anunciado pelo São Paulo, ainda antes das festas de fim de ano. Rogério Ceni cobrava um atacante de beirada. Destaque no América-MG justamente pela ousadia de partir para cima dos oponentes, o jovem de 23 anos garante que não decepcionará a torcida na nova casa e chegou esbanjando confiança após breve passagem no Lokomotiv, da Rússia.

"Me sinto pronto. Quando cheguei, me falaram que o São Paulo estava carente de jogadores com as minhas características, de um contra um. Gosto muito de driblar e venho para ajudar o São Paulo assim", afirmou o reforço, que já conversou com o técnico Rogério Ceni para atuar aberto na esquerda.

"É a Minha maior oportunidade", disse, após passagens por equipes de menor expressão, como Audax, Oeste, Athletico-PR, Red Bull Bragantino e América-MG. "Espero agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, mostrar meu trabalho. Sei da grandeza do clube, sei da responsabilidade que é, com certeza o maior desafio da minha vida."

A reformulação do elenco promovida por Rogério Ceni vai além de reduzir custos. O treinador quer brigar por taças e Pedrinho chegou transmitindo esse espírito vencedor. "Somos o São Paulo e temos que entrar fortes em todas as competições."

Apesar de pouco tempo de casa, o atacante já garante estar bem ambientado pela ótima recepção. "Ambiente muito saudável, fui muito bem recebido aqui dentro do São Paulo. Temos muitos jogadores experientes que estou procurando tentando aprender com eles. Temo o Luciano, tem o Calleri, e o próprio Rogério, nosso treinador", disse. "Creio que teremos muito sucesso."

O São Paulo será o último dos grandes a estrear no Paulistão. Ele fecha a primeira rodada no domingo, dia 15, diante do Ituano, às 18h30, no Morumbi. Pedrinho vem trabalhando forte para já estar em campo entre os 11 titulares de Rogério Ceni.