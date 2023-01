PMs prendem suspeito de envolvimento em quadrilha que rouba carros de luxo

Da Redação



04/01/2023 | 14:50



Um homem de 18 anos foi preso no início da noite desta terça-feira (3), após roubar um veículo em Mauá. De acordo com informações da PM (Polícia Militar), o suspeito faz parte de uma quadrilha que tem como foco o roubo de veículos de luxo em Santo André e Mauá. Junto ao veículo, foram encontradas uma arma falsa, um revólver calibre .38 usado no roubo, munições, celulares, carteiras e outros objetos das vítimas.

O suspeito foi capturado por agentes do 30º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano), enquanto realizavam busca por dois veículos roubados – Tiggo 5X e Corolla – no Parque São Vicente. Os carros foram encontrados em locomoção na Avenida dos Estados, no limite entre Santo André e Mauá, mas os motoristas desobedeceram à ordem de parada.

Dois homens que estavam dentro do Tiggo abandonaram o veículo e iniciaram fuga a pé, um deles foi alcançado e detido. O outro veículo, Corolla, foi abandonado e recuperado há poucos quilômetros dali por outras equipes policiais. Além dos dois carros, que foram recuperados, a quadrilha já havia roubado outro veículo, de modelo Hilux, encontrado também em Mauá.

O homem foi encaminhado ao 6° DP (Distrito Policial) de Santo André, onde permanece à disposição da Justiça.