Khloé Kardashian nega que toma remédios de diabetes para emagrecer: Não descredite meus anos de malhação

04/01/2023 | 14:10



Khloé Kardashian está dando o que falar por conta do novo ensaio fotográfico da grife de luxo Prada. Logo depois de ser acusada de abusar do photoshop a ponto de parecer com a Taylor Swift, a socialite recebeu comentários de que estaria usando remédios de diabetes para emagrecer.

O fato que ela usa medicamento para diabetes para ficar magra desse jeito é perturbador, escreveu um internauta.

Revoltada, a Kardashian não levou desaforo para casa e respondeu:

Não vamos desacreditar meus anos de treino. Eu acordo cinco dias por semana às seis horas da manhã para treinar. Por favor, pare com suas suposições. Acho que Ano-Novo ainda significa [que teremos] pessoas más.

Eita!