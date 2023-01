Conheça o suposto novo affair de Angelina Jolie, que é 21 anos mais novo que a atriz

04/01/2023 | 14:10



Logo depois de Angelina Jolie ser flagrada tomando café com Paul Mescal, só o que se fala na web é sobre o suposto casal. Afinal, a atriz não assume nenhum relacionamento sério desde o divórcio com Brad Pitt, seria este o novo affair de sua vida?

De acordo com o jornal Daily Mail, tudo o que se sabe por enquanto é que os pombinhos foram vistos conversando em um restaurante de Londres, na Inglaterra. Os atores chegaram lá após Jolie conferir a peça estrelada pelo jovem, intitulada Uma Rua Chamada Pecado.

Mas quem é Paul Mescal? O artista irlandês tem 26 anos de idade, enquanto Angelina completou 47 anos. Conhecido pelo papel de Connell na série Normal People, ele já foi indicado ao Emmy Awards e Critics' Choice Awards. Mescal também fez parte do elenco do filme Aftersun, que ganhou o BIFA, premiação de cinema do Reino Unido.

Quando se trata da vida amorosa, o ator já noivou com a cantora Phoebe Bridgers, de 28 anos de idade. O ex-casal assumiu o romance em novembro de 2021 e terminaram recentemente.

Apesar de ser queridinho na internet, nem tudo são flores. Desde que o suposto affair com Jolie veio à tona, antigos amigos de Paul afirmaram nas redes sociais que sofreram bullying do artista na época da escola.

Ele me chamou de viado todos os dias após eu me assumir. Ele e os amigos costumavam colocar ovos quebrados no meu armário, e me batiam no vestiário, disse um internauta no Twitter.