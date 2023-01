Após trocar beijos com Daniel Caon, Bianca Andrade rebate crítica de que está com a aparência largada: Acabei de ser mãe

04/01/2023 | 12:10



Desde a briga com Gabi Prado nas festa de Ano Novo, em Pernambuco, Bianca Andrade segue dando o que falar. Desta vez, a influenciadora não gostou nadinha de ver comentários maldosos sobre a sua aparência e decidiu rebater os seguidores.

Logo depois de postar uma foto de biquíni, certa internauta escreveu:

Gente do céu, sério, ela era tão bonita , o que será houve que ela relaxou assim? Uma mulher poderosa como ela está assim, aparentemente, largada não é legal, espero que ela esteja bem.

Na mesma hora, Bianca, que é mãe de Cris, de um ano de idade, fruto do antigo casamento com Fred, respondeu:

Relaxada? Eu acabei de ser mãe, menina! Agora que eu estou conseguindo voltar a cuidar de mim. Eu estou ótima, mas não fala isso pra uma mulher, que tu pode ofender a troco de nada.

E por falar na briga com Gabi Prado, a festa de Réveillon não foi só cercada de treta, mas também de beijos. De acordo com o colunista Lucas Pasin, Boca Rosa estava na maior pegação com Daniel Caon no cercadinho vip. Inclusive, os dois até circularam pelo evento de mãos dadas. Ui!