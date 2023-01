Zacarias vira ano em ritmo de trabalho

Da Redação



04/01/2023 | 11:23



Prefeito em exercício de Santo André desde a semana passada, por causa de licença do titular Paulo Serra (PSDB), Luiz Zacarias (PL) começou 2023 em ritmo intenso de trabalho. Entre as atividades do comandante interino do município desde que a folhinha do calendário virou estão a participação na inauguração de uma loja de uma rede de drogarias no município, em que fez questão de cumprimentar a população que estava no local, e uma reunião de trabalho como o novo superintendente do Semasa, Ajan Marques, a quem Zacarias chamou de amigo e ainda falou do trabalho de referência de Santo André na área de reciclagem. Isso porque são apenas dois dias úteis completos em 2023. Um começo em alta velocidade.

Bastidores

Prestífio e aplauso

O deputado estadual reeleito Luiz Fernando Teixeira (PT) passou o dia de ontem em Brasília, para acompanhar posses de corregilionários no primeiro escalão do governo Lula. O parlamentar viu Paulo Teixeira assumir como ministro do Desenvolvimento Agrário, Luiz Marinho como titular da Pasta do Trabalho e Emprego, e Paulo Pimenta no comanda Secretaria de Comunicação Social. Tudo devidamente registrado nas redes sociais.