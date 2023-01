Palavra do Leitor - 4 de janeiro de 2023

Da Redação



Férias e 13º a vereadores ­- 1

''Prefeito de S.Bernardo sanciona lei que garante 13º e férias para os vereadores'' (Primeira Página, ontem). É o quê? Cada vez um absurdo antagônico. Vocês estão cada vez mais sangrando o povo. Vocês, a cada dia, dão uma paulada maior no povo e o povo segurando; vamos ver até quando.

Marcos Laignier - do Facebook

Férias e 13º a vereadores -­ 2

Equipararam-se a todos os trabalhadores: 13° e férias anuais. Tadinhos. Não tinham os mesmos direitos que todos? Agora deveríamos exigir a equiparação completa: benefícios únicos iguais a todos; vale-transporte; utilização de transporte público; SUS como plano de saúde; salário máximo de R$ 5.000 (o que já é muito acima do salário mínimo); vale-refeição igual ao que recebem todos os funcionários públicos. Pronto. Eles merecem!

Sérgio Merino - do Facebook

Férias e 13º a vereadores -­ 3

Será que ele vai pagar também para os funcionários da rede de supermercado Morando? Acho que não, já que o dinheiro do supermercado é dele e o dinheiro da Prefeitura não é dele, mas sim da população de São Bernardo.

Odmar Oliveira Guilherme - do Facebook

Férias e 13º a vereadores ­- 4

Engraçado, prefeito Orlando Morando, o senhor não quis deixar o cartão alimentação para as crianças. Agora, beneficiar seus colegas pode, né? Parabéns, prefeito, começou o ano com atitudes ridículas.

Simone Fernandes - São Bernardo

Lula -­ 1

Hoje é grande dia! E assim como o dia 30 de outubro de 2022 ficará marcado, o dia 1º de janeiro de 2023 também será para sempre lembrado como o dia em que a democracia se fortaleceu, o medo se afastou, a unidade começou a ser reconstruída, o diálogo se fez presente, o sentimento de solidariedade e amor se afloraram dentro dos nossos corações! Presidente Lula, sabemos que não será fácil, temos ciência dos problemas que o senhor e toda a sua equipe terão que enfrentar para reconstruir o Brasil, mas saiba que nós ­ o povo brasileiro ­ estaremos lado a lado do senhor para contribuirmos na reconstrução do nosso Brasil! Bem-vindo de volta! Assinado: Esperança.

Thiago Scarabelli Sangregorio - São Bernardo

Lula -­ 2

Já no primeiro dia de governo, Lula desmoraliza o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando decide prorrogar por mais 60 dias a desoneração de impostos sobre os combustíveis. O mercado surpreso vê o dólar de R$ 5,26 subir para R$ 5,35 e a Bolsa desabar mais de 3%. Esse é o Lula soberbo, demagogo, que somente sabe de forma irresponsável desperdiçar os recursos dos contribuintes sem se preocupar com o equilíbrio fiscal. Ou seja, o filho de Garanhuns pensa que dinheiro dá em árvore... E esse seu desprezo às contas públicas é demonstrado de forma cristalina em seu discurso de posse, quando sem se ruborizar diz que a criação do teto de gastos foi uma estupidez. Ora, essa tal "estupidez". em boa hora criada na gestão Temer, entre outras medidas inteligentes, foi o responsável de tirar o Brasil da severa recessão econômica, herança maldita do PT no governo de Dilma Rousef. Que sina! Assim como Jair Bolsonaro, o Lula também, infelizmente, manda às favas o teto de gastos quando aprova a PEC do Estouro, num total de R$ 168 bilhões. Ora, governos com esse perfil jamais promoverão o desenvolvimento da Nação.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Criança e Adolescente

''Ex-presidente da Fundação Criança assume secretaria no governo Lula'' (Política, ontem). Parabéns, dr. Ariel! Que Jesus lhe conduza sempre ao caminho do bem. Só quem lhe conhece sabe o ser humano que és, desejo-lhe toda sorte de bênçãos na sua vida.

Lenny Sabino - Capital