Gatinha de Taylor Swift estaria valendo uma verdadeira fortuna

04/01/2023 | 11:11



Taylor Swfit já falou diversas vezes que é uma super amante de animais e por meio das redes sociais, os fãs e internautas conseguiram perceber que ela tem em casa uma gatinha de estimação. E não vai achando que é qualquer gatinho não, viu!

Segundo informações da The Ultimate Pet Rich List, a cantora tem uma bichana chamada Olivia Benson que é da raça Scottish Fold e de acordo com o site, ele é o terceiro animal de estimação mais caro do mundo.

Pois é, de acordo com o portal o animal de Taylor Swift vale impressionantes 529 milhões de reais e ela está na família desde meados de 2014. A peluda vale toda essa fortuna porque já apareceu ao lado de sua dona em diversos clipes e também tem a sua própria linha de mercadorias e teve participações especiais em muitos anúncios de grande orçamento.