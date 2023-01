Claudia Ohana faz desabafo após internação da filha: Cansada

04/01/2023 | 11:10



Claudia Ohana usou as redes sociais para fazer um pequeno desabafo. A atriz está passando por um momento difícil, já que a filha, Dandara Ohana, está internada com um abscesso na garganta.

Em seu relato, Claudia tranquilizou os fãs dizendo não ser nada grave, mas lamentou o cansaço e a demora para receber atendimento, mesmo estadndo em hospital particular.

- Me deu vontade de mostrar a vida real, o lado não tão bom da vida, porque a gente sempre mostra as coisas glamourosas, se maquiando, uma vida feliz, começou ela.

- Estou no hospital e não é nada grave. Ela está melhorando. Está com abscesso na garganta, não está conseguindo falar e nem engolir nada. Estou cansada. Você fica aqui por horas. Isso porque estamos em um particular. Eu fico pensando nas pessoas em um público, com filhos, em como é que é. Me veio essa reflexão. Queria dividir isso, porque toda mãe fica acabada com o filho no hospital.

Melhoras para Dandara, né?