Resistência vira símbolo de esperança

Dra. Ana Lúcia



04/01/2023 | 11:07



Dia histórico para a causa animal. A cerimônia de posse do presidente da República, realizada no último domingo, protagonizou uma cena que vai ficar marcada na história do País e no coração de todos aqueles que defendem o cuidado e a proteção dos pets. A cadelinha vira-lata, que foi adotada por Lula e sua esposa, subiu a rampa do Planalto no colo de sua tutora, ganhando as lentes do mundo todo.

Um destaque que vai além de questões político-partidárias, mas que traz luz à importância de reforçar ações de conscientização contra o abandono, da necessidade de políticas públicas mais efetivas no quetange aos cuidados, proteção e respeito a todos os animais.

O gesto eterniza aquele que é o símbolo brasileiro dos nossos bichinhos e que, apesar de morar no coração de muitos,é também alvo frequente de negligências, maus tratos e abandono: os "vira-latas", que trazem em seu DNA a profusão de diversas raças.

A causa animal tem que superar o estigma de bandeira política. Ela tem que se tornar plano de metas de todo município, com planejamento de ações efetivas para garantir dignidade, amor e respeito aos bichinhos. Por isso, em Santo André, esta luta é diária. E os avanços são notados no dia a dia. Cuidados que extrapolam a saúde animal, com as castrações gratuitas, para controle da reprodução e combate ao abandono, e a implantação do primeiro Hospital Veterinário Municipal do Grande ABC. Uma grande conquista dos andreenses.

Aqui, proteção é também garantir alimentação, com a troca de garrafas pet por ração para cães e gatos, no programa que é inspiração para outras cidades, o Moeda Pet. A iniciativa não apenas garante a segurança alimentar dos bichinhos, mas promove uma cadeia de cuidados, com o combate ao descarte irregular de lixo e estímulo à reciclagem, proporcionando uma cidade mais limpa e sustentável.

A qualidade de vida animal passa ainda pela garantia de lazer, em espaços pensados só para eles, como os Pet Parques, presentes em praças e parques de Santo André.

Por isso, a Resistência, primeira pet a participar de uma cerimônia de posse presidencial, se torna símbolo de resiliência e esperança. Mais do que resistir, os defensores dos animais precisam lutar por proteção e apoio.

Uma batalha que passa por toda a sociedade civil, pela Legislativo, com a elaboração de leis que combatam os maus tratos e o abandono, e também pelos gestores públicos, na aplicação de recursos em obras e programas para ampliar a proteção, os cuidados e o acesso a serviços veterinários gratuitos para quem não pode pagar por estes cuidados. Todas as vidas importam e merecem atenção.

Dra. Ana Lúcia é veterinária e vereadora em Santo André.