Taylor Swift deve lançar regravação de 'Speak Now' em 2023

04/01/2023 | 10:54



Na sequência de um ano de ouro, com Midnights liderando as paradas e do sucesso de público nos EUA de sua turnê Eras, Taylor Swift deve lançar em 2023 a regravação de seu terceiro álbum. Segundo o jornal britânico The Sun, a cantora está trabalhando no Speak Now (Taylors Version), que faz parte de seu projeto de regravações.

Uma fonte disse ao jornal que 1989 também ganhará uma nova versão. "Taylor estava trabalhando discretamente nas regravações tanto de Speak Now, quanto de 1989. Todos os detalhes ainda estão sendo definidos, mas Speak Now (Taylors Version) deve sair nos próximos meses, antes de ela iniciar a turnê internacional de Eras", revelou.

Speak Now foi lançado originalmente em 2010 e já estreou liderando a Billboard 200 com a venda de mais de um milhão de cópias. Essa não vai ser a primeira vez que a cantora vai lançar um álbum repaginado. Ela regravou outros dois álbuns - Fearless e Red. Em ambos os casos, a cantora fez sucesso com o público e performou bem nos charts lists