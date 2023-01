Monique Evans detona Luana Piovani e defende Pedro Scooby: Acho um absurdo mulher que vive com a pensão do marido

04/01/2023 | 10:11



Não é novidade que Luana Piovani tem sido o grande destaque de fofocas dos últimos dias. Desde que a apresentadora publicou um vídeo expondo o valor baixo da pensão paga por Pedro Scooby aos filhos do ex-casal, a web tem opinado sobre o assunto, incluindo os famosos. Monique Evans, por exemplo, saiu em defesa do surfista e detonou Luana.

Acho um absurdo mulher que vive com a pensão do marido. Nunca precisei de homem pra me pagar nada! Na hora de ser feminista, querer direitos iguais.. mas por que o homem tem que te bancar?, escreveu.

Sem citar o nome de Piovani, ela continuou:

Com relação aos filhos, acho que podemos dividir. Coisa que nunca fiz! Criei os meus sozinha.

Na mesma hora, a mãe da ex-A Fazenda Pétala Barreiros, Nice Barreiros, decidiu rebater o comentário de Monique.

Já fazemos tudo em relação à criação dos nossos filhos. Pensão é obrigação dos pais e um direito das crianças. Até quando mulheres vão defender machos?

Eita!