Claudia Raia rebate comentários após ser chamada de velha na web: Idade é um número

04/01/2023 | 10:10



Grávida aos 56 anos de idade - e curtindo muito o momento, Claudia Raia decidiu compartilhar uma foto onde apareceu nua com o barrigão à mostra. No registro a atriz estava bem plena, curtindo o banho de sol no sofá da área externa. Prestes a dar à luz Luca, primeiro filho do relacionamento com Jarbas Homem de Mello, a artista decidiu que não é hora de segurar a língua e rebateu comentários maldosos.

Apesar de ter recebido uma chuva de elogios e comentários positivos, Claudia também precisou lidar com alguns haters que perderam o tempinho para chamá-la de velha:

Não fica bem para jovem, imagina para uma vovó. Gravidez é [um momento] tão lindo, não precisa expor assim, se incomodou uma internauta.

Amada, sou uma mulher livre, rebateu Raia.

Está muito idosa para isso, comentou outra.

E a atriz respondeu:

Não, amada. A idade é um número, idosa é na cabeça da gente, sabia?

E não parou por aí! Em outro momento, um seguidor criticou a grande exposição que a atriz tem feito de sua gravidez e também recebeu uma resposta torta:

Amada, se chama liberdade, cada uma faz o que quer, certo?