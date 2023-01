Pouco trabalho premiado

Do Diário do Grande ABC



Os pagamentos de férias e 13º salário que os vereadores de São Bernardo se autoconcederam no apagar das luzes do exercício passado, que por si só já seriam escandalosos, ganham contornos ainda mais indecorosos quando se conhece a pouca produtividade daquela Câmara. Reportagem publicada nesta edição do Diário mostra que o Legislativo são-bernardense só realizou 48 sessões ordinárias em 2022 – menos de uma por semana, na média. Entre as sete cidades da região, a Casa então comandada por Estevão Camolesi (PSDB) foi a terceira com menos atividades plenárias, só ficando à frente da lanterninha Ribeirão Pires, com 33, e Mauá, com 43. Justifica-se, portanto, a repercussão negativa

O negócio é tão escuso que até agora, mesmo diante das críticas pesadas que os parlamentares passaram a receber desde que este jornal revelou a história, em sua edição de ontem, nenhum vereador se dignou a vir a público expor as razões de se instituir o pagamento dos benefícios – que, diga-se, começam a valer a partir da próxima legislatura, que se iniciará em 1º de janeiro de 2025. Se é justo, por que não encarar a população, prestando-lhe contas? A resposta pode estar nas argumentações de especialistas, como o advogado especialista em direito eleitoral Alberto Rollo, que entendem ser moralmente indefensável a concessão de direitos trabalhistas para os parlamentares. Como discordar?

Entidades da sociedade civil organizada e Ministério Público têm o dever cívico de agir para, ao menos, tentar impedir que a Câmara de São Bernardo sirva de exemplo para os demais Legislativos do Grande ABC. É preciso se acautelar porque se sabe como ideias ruins, que beneficiam os donos do poder e lesam o interesse público, se disseminam rapidamente. Férias e 13º salário são garantias legais aos trabalhadores. As atividades desempenhadas pelos vereadores têm característica distinta, e por isso eles já são muito bem remunerados pelos contribuintes. Não se pode, portanto, tolerar que a baixa produtividade parlamentar seja premiada, como aconteceu neste caso específico. É preciso dar um basta.