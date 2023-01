IPVA sobe 10,77% e vencimento começa no dia 11

Ana Caroline Enis

Do Diário do Grande ABC



04/01/2023



Os valores do IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores) já estão disponíveis para consulta nos terminais bancários ou no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Os proprietários devem preparar o bolso, pois o tributo está 10,77% mais caro que em 2022.

A data de pagamento vai depender do final da placa. Para os que terminam em 1, a primeira parcela ou pagamento total com desconto será no dia 11. seguindo em ordem crescente até o 0.

Para consultar o valor a ser pago, o contribuinte deve acessar o site ipva.fazenda.sp.gov.br/ipvanet ou procurar a rede bancária ou internet banking e informar o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) e a placa.

Quem optar cota única, com pagamento em janeiro, terá desconto de 3% sobre o valor. Em fevereiro também será possível fazer o pagamento total, porém, sem desconto. Outra opção é o parcelamento, que pode chegar a até cinco mensalidades sem juros. Cabe ao proprietário verificar a melhor forma para não comprometer a renda.

Neste ano, o percentual de desconto é bem menor que no ano passado. Em 2021, a Secretaria da Fazenda ofereceu 9% para quem fez opção pela cota única antecipada.

Deve-se ressaltar que a variação média no valor de mercado dos automóveis foi bem menor no ano passado que em 2021. De acordo com pesquisa divulgada pelo Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), a alta no preço dos veículos em 2022 foi de 10,77%, o que reflete no valor do IPVA 2023. São aproximadamente 11 pontos percentuais a menos do que no ano anterior, quando a alta foi de 22,54%.

Para quem pretende parcelar a conta, vale lembrar que a mensalidade é definida pelo valor individual do IPVA. Cada uma delas deve ser de no mínimo R$ 68,52. Consequentemente, o parcelamento em cinco vezes é possível apenas para quem tem o IPVA superior a de R$ 342. Valores inferiores podem ser divididos em quatro, três ou duas parcelas.

O pagamento pode ser efetuado tanto nas agências bancárias (digital ou presencialmente) e caixas eletrônicos quanto no portal internet banking, em casas lotéricas ou em instituições credenciadas pela Secretaria da Fazenda.

LICENCIAMENTO

Os proprietários que desejam antecipar o licenciamento anual deverão quitar todos os débitos que recaiam sobre o veículo, incluindo o IPVA, a taxa de licenciamento e, se for o caso, multas de trânsito.

O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.

Permanecendo a inadimplência do IPVA, o débito será inscrito na dívida ativa, além da inclusão do nome do proprietário no cadastro de inadimplentes do Estado.Isso impede o novo licenciamento do veículo. Após a data limite fixada pelo Detran para o licenciamento, o veículo poderá vir a ser apreendido, com multa aplicada pela autoridade de trânsito e sete pontos na CNH.