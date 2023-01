Viúva de Erasmo Carlos afirma que a TV ligou sozinha quando o apresentador dizia o nome do cantor

04/01/2023 | 09:10



No dia 23 de novembro de 2022, o Brasil inteiro se chocou com a morte do cantor Erasmo Carlos. Aos 81 anos de idade, o Tremendão partiu e deixou muitas saudades - principalmente no coração da amada, Fernanda Esteves. Desde então, a viúva do artista compartilhou muitos textos emocionantes dedicados ao artista.

Na última terça-feira, dia 3, ela afirmou que a TV de sua casa ligou sozinha e, na mesma hora, o apresentador do programa citou o nome de Erasmo.

Meu amor, lembra que quando nos mudamos a TV ligava sozinha todos os dias? A gente chamou o Gamba, ele não conseguiu descobrir, nos habituamos e ela parou sozinha de fazer isso. Durante toda sua internação e esses dias após a sua morte, a TV nunca ligou, até esqueci que ela fazia isso. Bom, hoje aconteceu, quando vim para a sala estava passando o cortejo do Pelé. Deixei ligada e fiquei aqui no chão do escritório, no meu lugar favorito da casa e perto de você. O Cléber Machado falou no seu nome. Não acho que seja um sinal, e sim uma coincidência... Você era tão especial para tanta gente. Meu orgulho! Preciso consertar a TV.