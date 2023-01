Ex-esposa de Dennis Carvalho, Deborah Evelyn revela que diretor segue internado: - O quadro ainda é bastante grave

04/01/2023 | 09:10



O ator e diretor Dennis Carvalho, de 75 anos de idade, segue internado em estado grave no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde está desde o dia 26 de dezembro para tratar uma septicemia, grave infecção generalizada do organismo que pode ser causada por pneumonia, infecções de suturas ou abcessos.

Quem deu a notícia foi Deborah Evelyn, ex-esposa e amiga de Dennis. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, a atriz contou que o quadro é bastante grave, mas que ele está estável e responde bem aos estímulos neurológicos.

- O quadro ainda é bastante grave, mas ele estar estável é uma boa notícia. Ele é forte e está lutando. Estamos recebendo inúmeras mensagens de amor, de força e de carinho para ele. Tenho certeza de que ele está recebendo isso tudo.

Ainda não há previsão de alta.