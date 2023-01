iPhone: saiba como traduzir um site no Safari

Bianca Bellucci

04/01/2023



É possível traduzir um site no Safari sem precisar do auxílio de um programa externo. Isso porque o sistema operacional iOS conta com o aplicativo Traduzir embutido. A disponibilidade das traduções, no entanto, vai depender da página acessada. É válido destacar também que, quanto menos usada for a língua, mais o conteúdo aparecerá truncado. A seguir, veja como utilizar o recurso.

1. No Safari, abra o site que você deseja traduzir. Dê um toque no botão que apresenta duas vezes a letra A. Em seguida, clique em “Traduzir Site…”.

2. Escolha o idioma para o qual a página deve ser traduzida.

3. Selecione “Ativar Tradução”.

4. Pronto! O Safari traduzirá o site para o idioma desejado.

Na galeria, veja em capturas como traduzir um site no Safari: