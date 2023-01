Mais de 230 mil participam do adeus ao Rei do Futebol

Heitor Mazzoco



03/01/2023 | 23:21



Ao menos 230 mil pessoas passaram pelo Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, durante as 24 horas de velório de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, maior jogador de futebol da história, o atleta do século 20. Na manhã desta quinta-feira (3), o corpo de Pelé deixou a Vila Belmiro em um carro do Corpo de Bombeiros. O cortejo pelas ruas e avenidas de Santos deveria ser realizado em 40 minutos – a previsão inicial. Mas levou ao menos quatro horas.

Isso porque o número de fãs era enorme pelas vias da cidade da Baixada Santista. Ao mesmo tempo que isso era esperado, também surpreendeu.

Pelé deixou os campos oficialmente em 1977, quando atuava pelo New York Cosmos. Quase cinco décadas depois, milhares de pessoas reverenciam o maior jogador da história. Enquanto o carro do Corpo de Bombeiros passava, torcedores do Santos balançacam bandeiras, pessoas gritavam o nome do eterno camisa 10 do Peixe, torcedores de outros times se uniram ao rival no momento da despedida do Rei Pelé.

Um momento de emoção foi quando o cortejo passou pela casa em que a mãe de Pelé, Celeste, mora. Aos 100 anos, ela vive com uma das filhas, que acenou em diversos momentos para os fãs do Rei.

Por volta das 14h, o corpo de Pelé foi sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica. O local chama atenção por ser um cemitério vertical. Em cada andar, diversas gavetas são utilizadas para sepultamentos. O espaço é considerado o maior do mundo no estilo arquitetônico.

O corpo do Rei foi sepultado no primeiro andar, local de fácil acesso para fãs. Até porque, a partir de agora, pessoas de todas as partes do mundo visitarão o túmulo do Rei Pelé.

Ao final da cerimônia, Edinho, filho de Pelé, que atua como técnico do Londrina (PR), agradeceu ao carinho dos fãs nesse momento de despedia.

“O sentimento maior de toda a família é a gratidão, junto com a dor. Então, muito obrigado a todos. É um momento difícil, todo mundo sabe, mas é uma honra, é um orgulho muito grande. Mais uma vez obrigado. Agora ele (Pelé) vai descansar”, afirmou Edinho.

Para entender a dimensão de Pelé, a declaração do ex-jogador Antônio Lima, conhecido como Lima, na última segunda-feira (2), deve ser resgatada.

“Não vejo ninguém (próximo ao Pelé). O Pelé, além do repertório incrível, jogava de forma suave. Ele jogava fino”, disse o jogador que atuou no Santos, com Pelé, por 10 anos. Edson Arantes do Nascimento foi sepultado. O Pelé, no entanto, é eterno.