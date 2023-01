Santo André cria canal de atendimento ao cidadão por aplicativo de mensagens

Da Redação



03/01/2023 | 19:38



A Prefeitura de Santo André criou um canal para atendimento ao cidadão no Telegram, aplicativo de mensagens similar ao WhatsApp. Com a ajuda de um ''''robô'''', é possível ter acesso a 15 tipos de serviços como segunda via de IPTU, consultas de processos, certidões imobiliárias e de débitos por CPF ou CNPJ, entre outros.

Para acessar a ferramenta, basta baixar o Telegram nas lojas de aplicativo para Android e iOS e buscar por “SantoAndrébot” ou acessar pelo celular ou tablet o endereço http://acesse.santoandre.br/telegram.

“O canal oficial da Prefeitura de Santo André no Telegram é mais uma iniciativa para oferecer serviços cada vez mais acessíveis e digitais ao cidadão andreense, trazendo comodidade e eficiência para a população. O mesmo funciona através de um robô que disponibiliza serviços com poucos cliques, por meio de um menu simples e intuitivo”, comenta o secretário de Inovação e Administração, Pedro Seno.

Outra opção para o munícipe não precisar se locomover até a Praça de Atendimento é solicitar serviços pelo site da Prefeitura (https://web.santoandre.sp.gov.br/). Há também a possibilidade de usar o aplicativo Colab, que funciona na cidade há quatro anos. O app auxilia na manutenção e zeladoria dos espaços públicos de forma organizada e ágil, de acordo com um registro de pedidos. Além da comodidade de poder fazer a solicitação pelo celular, o munícipe pode mandar fotos, seja de um buraco na rua, uma poda de árvore ou roçagem de terreno, por exemplo.