Sabrina Sato revela que só consegue se abrir emocionalmente conversando com mulheres

03/01/2023 | 17:11



Abriu o jogo! Durante o programa Papo de Segunda do GNT, Sabrina Sato falou um pouco de sua relação com os homens e as mulheres. Sem pensar duas vezes, ela confessou que tem mais intimidade com mulheres, conseguindo confiar e mostrar um lado diferente de sua personalidade para elas.

Tem uma camada minha que eu só me abro com mulheres. Parece que só as mulheres conseguem ver um lado meu que é tão interessante.

Apesar de estar tentando entender a causa de sua timidez com homens, a apresentadora deixou bem claro que já foi muito sexualizada por ser asiática.

É como seu eu fosse quase homoafetiva. Eu acho que tem uma camada minha que eu não deixo [homens] perceberem, chegarem.

Vale lembrar que, recentemente, o nome de Sabrina foi muito falado nas redes. Isso porque ela passou por uma crise em seu casamento com Duda Nagle. Segundo ela, apesar de tudo estar resolvido entre eles, os planos de aumentar a família foram adiados. O casal já é pai de Zoe, de quatro anos de idade.