Zé Vaqueiro anuncia que será pai novamente

03/01/2023 | 15:10



A família está aumentando! Alguns famosos já começaram 2023 em clima de alegria ao anunciar que logo darão boas-vindas a um bebê. Zé Vaqueiro é um deles e anunciou nas redes sociais que será pai mais uma vez:

Deus, tu sonda os nossos corações, sabe de todas as coisas e ser papai era um dos meus maiores sonhos e o senhor com toda misericórdia me escutou e me deu essa oportunidade de ser pai, foi um sentimento inexplicável e esse sentimento só cresce cada vez mais, tu senhor prepara cada momento no tempo certo o senhor sabe de tudo e sabe quando estamos preparados. Entramos o ano descobrindo que mais uma benção do Senhor viria para nossas vidas e que venha com muita saúde para alegrar mais ainda nossos dias. Vem mais um vaqueirinho ou vaqueirinha para a família. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles! Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal.

Lembrando que o cantor é casado com Ingra Soares, com quem já tem Daniel Martim, de um aninho de idade.