Kovi: veja carros preferidos por jovens que buscam primeiro modelo

Da Redação

Do 33Giga



03/01/2023 | 14:55



O primeiro automóvel é o sonho de muitos jovens, mas, com tantas opções no mercado, também pode se tornar um desafio. Não entender as diferenças entre os diversos modelos que estão disponíveis e conciliar suas necessidade com orçamento disponível, são algumas das dificuldades que estes jovens enfrentam.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Segundo Bruno Poljokan, CRO da Kovi, os serviços por assinatura são uma ótima alternativa para esse público.

“Poder experimentar diferentes tipos de carro sem se preocupar com as burocracias na compra de um veículo, como por exemplo, custos com documentação, além de não ter a necessidade de se comprometer com a manutenção, ou lidar com desvalorização e venda posterior. Essa nova geração é muito detalhista e tende a valorizar muito mais a experiência atrelada ao design, tecnologia, preço, cor, conforto e praticidade na hora da escolha”, comenta.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Dentre a enorme gama de opções disponíveis, entre veículos novos e seminovos, Poljokan lista quatro modelos que podem atender a diferentes perfis e necessidades de novos motoristas. Confira:

Kwid

Como primeiro carro desta lista, temos o Kwid, da Renault. O modelo, chamado de SUV dos compactos, se destaca principalmente pela economia.

O Kwid tem boa eficiência de combustível, uma manutenção econômica e um seguro acessível para quem pensa em comprar.

O modelo também é ótimo para quem mora e roda bastante na cidade. Por ser compacto, ele é fácil de manobrar e estacionar. É o veículo ideal para quem está em busca do primeiro carro. Além disso, ele conta com airbags frontais e laterais, porta-malas de 290 litros, faróis de neblina, computador de bordo, conta-giros e outros itens de série.

“O conta-giros controla o limite de potência na marcha, com ele o motorista sabe a hora de trocar uma marcha para outra, evitando consequências negativas, como gasto maior no combustível, caso a troca seja realizada no tempo errado”, explica o Bruno

HB20

Não é segredo para ninguém que o HB20 caiu no gosto do brasileiro.

Frequentemente no topo dos carros mais vendidos no país, segundo a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), o modelo é confortável, econômico, possui um design sofisticado e atende muito bem à demanda de quem vive em centros urbanos.

Na última geração, o veículo chegou com motor 1.0, quatro airbags, ar-condicionado, controles de tração e estabilidade, freios ABS e central multimídia blueMedia. Ele é também um veículo flex, roda tanto com etanol quanto gasolina, um fator importante para quem busca também economia.

Ford Ka

Seguindo a lista, o Ford Ka depois de sua reformulação em 2014, também tem se tornado queridinho dos brasileiros e atualmente se destaca entre os carros pela sua potência e estabilidade que pode chegar a 136 cavalos.

O Ford Ka conta com uma manutenção acessível e também com mais de 11 itens de série, incluindo ar-condicionado, direção elétrica, aquecedor, e ainda recebe muitos elogios em relação ao conforto e facilidade de direção por aqueles que tanto dentro das cidades quanto nas estradas. Além disso, a versão 1.0 manual do Ford Ka é a mais econômica entre as disponíveis, capaz de rodar 13,4 km/l na cidade e 15,5 km/l na estrada, quando abastecido com gasolina.

Com etanol, essa média é inferior, sendo 9,2 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada.

Fiat Mobi

O Fiat Mobi é uma excelente opção para aqueles que compram já pensando em trocar mais para frente. Isso porque, esse modelo não se desvaloriza como os outros, já que suas taxas são as melhores do mercado. Seu modelo além de econômico, chega a fazer 13km por litro de gasolina na cidade, fácil de dirigir e costuma apresentar pouca necessidade de manutenção e seus reparos não são caros.

Conta com airbag duplo, banco traseiro rebatível, freios ABS com distribuição EBD e muito mais.

“Os freios ABS são uma tecnologia importante para o controle do motorista sobre a trajetória com o maior poder de frenagem possível. Já o EBD trabalha em conjunto com o ABS e tem a tarefa de equilibrar a potência de frenagem entre os eixos dianteiro e traseiro, garantindo maior eficiência ao sistema e são inovações que ajudam muito na segurança do veículo. Esses são os pontos que precisam ser olhados na hora de comprar ou alugar um automóvel, pois fará diferença no dia a dia do condutor”, comenta Bruno.