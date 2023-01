Há desafio de distribuição e democratização do acesso à terra, diz ministro

03/01/2023 | 14:44



O novo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que o País tem o desafio de melhorar a distribuição e democratização do acesso à terra. "Temos um território imenso que foi mal utilizado nos últimos anos por falta de políticas públicas. Precisamos garantir acesso à terra, mas não basta só garantia à terra, também precisamos garantir assistência técnica, energia elétrica, água e condições para o homem do campo viver", afirmou Teixeira ao assumir o ministério, em cerimônia de posse na sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em Brasília.

Ele destacou que pretende fazer uma "forte parceria" com outros ministérios na direção ambiental. "Temos um papel fundamental no campo na pequena agricultura de recuperação das florestas, das nascentes e de maior produtividade", afirmou.

Teixeira pediu a participação de movimentos sociais do campo na sua gestão. "Trabalharemos de portas abertas com movimentos sociais, acolhendo críticas e sugestões. Venham para cima! Ressalto o nosso compromisso com pessoal do campo, da floresta, ribeirinhos, povos tradicionais", acrescentou.

O ministro defendeu também a agregação de valor à agricultura familiar, após o "desmonte" das políticas públicas de agricultura familiar dos últimos seis anos. "Setenta por cento da produção de alimentos acontece na pequena propriedade. Vamos tocar para frente iniciativas de agroindústria de pequenos produtores", prometeu.