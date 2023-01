Após quatro horas de cortejo, Pelé é sepultado em Santos

Pamela Cadamuro



03/01/2023 | 14:43



A despedida de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, chegou ao fim nesta terça-feira (3), cinco dias depois de sua morte. Agora, fãs e admiradores poderão prestar as homenagens no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos.

Após 24 horas de velório no centro do gramado do estádio da Vila Belmiro, onde ele iniciou sua carreira como jogador ainda aos 15 anos, o corpo de Pelé seguiu em cortejo em um carro aberto do Corpo de Bombeiros pelas ruas da cidade de Santos. No trajeto, o caixão do atleta passou em frente a casa de sua mãe, Celeste Arantes, que completou 100 anos em 2022. Na sacada, a irmã de Pelé e outros familiares acompanharam a passagem do cortejo, mas dona Celeste não foi vista.

Acompanhado durante todo o caminho por uma série de fãs, o caixão chegou até o Memorial Necrópole por volta das 14h10, quatro horas depois de deixar a Vila Belmiro. O local, que é o maior cemitério vertical do mundo, foi escolhido pelo próprio Pelé para seu sepultamento há quase 20 anos. Ele seria sepultado no 9º andar, junto com seu pai e irmão, mas a família optou por manter o ex-jogador no primeiro andar, em uma área especial que vai contar com objetos que relembrem toda a sua carreira, para facilitar o acesso dos visitantes.

Admiradores enfrentaram Sol e calor para despedida do Rei

Antes mesmo da abertura dos portões do estádio da Vila Belmiro, que aconteceu ontem (2), às 10h, centenas de pessoas já esperavam para se despedir de Pelé. As filas tomaram as ruas do bairro que deu nome ao estádio. Ao todo, 230 mil pessoas estiveram no velório.

O andreense Antônio da Paz, de 67 anos, foi o segundo da fila. Morador da Vila Luzita, ele viajou com uma réplica da taça da Copa do Mundo, coroa, cartaz e camiseta com foto do Rei Pelé. "É uma emoção ficar perto do Rei. Infelizmente não dá maneira que queria, com ele em vida. Mas o Rei Pelé vai ser eterno", disse ao Diário, que esteve em Santos.

Além dos fãs, amigos do ex-jogador como Antônio Lima e Serginho Chulapa, assim como o presidente da Fifa, Gianni Infantino, estiveram no local. Políticos também marcaram presença na despedida, como o presidente Lula, que acompanhou uma missa celebrada pouco antes da saída do corpo do estádio, bem como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) visitaram o velório.