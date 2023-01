Opera: Web3 Guard torna navegação mais segura para usuários cripto

Da Redação

Do 33Giga



03/01/2023 | 12:55



Em 2022, a Web3 observou e viveu um ambiente mais desafiador em muitos anos. Pensando nisso, a empresa norueguesa de navegadores Opera resolveu tornar sua exploração mais segura.

A companhia anunciou o lançamento do Web3 Guard – conjunto de recursos de segurança do navegador para uma experiência de navegação “à prova de balas” para usuários da Web3. Essas novidades estão disponíveis no Opera Crypto Browser, o primeiro navegador Web3 nativo do mundo, com a intenção de melhorar a segurança de seus usuários.

Em 2022, as criptomoedas passaram por um período particularmente difícil, com inúmeras fraudes e ataques, resultando em perdas recordes para os investidores da área. Graves hacks e golpes de rede tiveram como consequência ainda o desaparecimento de bilhões de dólares em fundos de criptomoeda. Dados recentes da Solidus Labs, uma empresa de monitoramento de risco de cripto, mostraram que 15 novos golpes de criptomoeda são observados a cada hora.

“Os navegadores que a maioria das pessoas usa hoje não são construídos para lidar com a complexidade da Web3”, diz Danny Yao, Gerente de Produto Sênior da Opera. “Com o Web3 Guard, estamos dando um grande salto e trazendo recursos de segurança dedicados que permitem que as pessoas usem aplicativos Web3 de maneira mais segura.”

Proteção contra DApps maliciosos e ataques de phishing

Agora, você pode navegar pelos aplicativos descentralizados (DApps) tão facilmente quanto acessar qualquer site da Web2 com o Opera Crypto Browser. Mas como você sabe se um determinado DApp é seguro de usar? Um dos principais componentes do recurso Web3 Guard é o DApp Check, que verifica riscos de segurança associados a DApps.

A nova ferramenta também inclui a verificação de códigos suspeitos, caso eles tenham sido criados por um proprietário mal-intencionado ou se foram auditado. O objetivo dessa atualização é ajudar os usuários a avaliarem se um DApp foi comprometido ou configurado para induzir os usuários a confiar nele.

Outro recurso é o Seed Phrase Phishing Check, projetado para proteger os usuários dos chamados ataques de phishing de seed. Esses ataques geralmente têm como alvo as frases iniciais e as chaves privadas dos usuários – algumas das partes mais essenciais de qualquer carteira criptográfica – que podem ser usadas para obter acesso total aos ativos digitais de um usuário.

Os ataques de phishing de frase inicial são uma das formas mais comuns de comprometer as credenciais da Web3, resultando em perdas de milhões ou bilhões de dólares.

Como parte das verificações, o Web3 Guard verifica as páginas da Web em busca de sinais indicadores de exploração, como palavras-chave e propriedades comuns de phishing, sem comprometer a privacidade ou os dados pessoais dos usuários.

“A maioria das ferramentas de segurança Web3 disponíveis possui interfaces de usuário complexas e mensagens difíceis de entender, o que não ajuda muito essas pessoas”, disse Yao. “Além disso, ter que baixar extensões de segurança de terceiros aumenta o risco de baixar um software malicioso”, complementa.

Desvendando o valor do Web3 e novas atualizações do Opera Crypto Wallet

As atualizações adicionais para o navegador Crypto incluem um verificador de endereços maliciosos dentro do Opera Crypto Wallet, que compara os endereços dos destinatários com uma lista de agentes maliciosos e avisa os usuários se uma atividade suspeita for detectada. O navegador também oferece a capacidade de habilitar HTTPS em qualquer lugar, trazendo uma camada extra de proteção e garantindo que os sites usem protocolos adequados de criptografia.

O Opera Crypto Browser também se tornou mais seguro com a introdução do VPN Pro. O VPN Pro da Opera é uma alternativa premium à sua VPN de navegador gratuito e é alimentado por 3.000 servidores em todo o mundo.

Os usuários do VPN Pro podem proteger até seis dispositivos separados e habilitar a proteção total do dispositivo, mantendo a sua navegação protegida de olhares indiscretos.

Suporte para Binance Connect P2P, MultiversX

Ademais, o navegador Opera Crypto agora inclui integração de MultiversX e suporte de token NEAR na Carteira Opera Crypto, suporte para pagamentos Binance Connect P2P para tornar a criptografia mais acessível aos usuários em mercados emergentes e suporte para domínios de nível superior e envio e recebimento por meio do Unstoppable Domains.

O Web3 Guard e todas as atualizações do Opera Crypto Browser estão disponíveis agora na versão mais recente do Opera Crypto Browser para PC. Faça o download em www.opera.com/crypto/next.