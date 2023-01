Luana Piovani expõe prints de conversas pessoais com Pedro Scooby e dispara: Todo mundo vai saber quem você é

03/01/2023 | 12:11



Sem papas na língua, Luana Piovani segue colocando a boca no trombone. A apresentadora não se conformou com o valor baixo de pensão pago por Pedro Scooby, pai de seus filhos, e decidiu expor toda a situação na web. Nesta terça-feira, dia 3, logo depois de fazer um vídeo detonando o surfista, Piovani decidiu expor prints de conversas pessoais no WhatsApp pedindo para o ex-marido pagar o que deve.

Nas mensagens, ela perguntou quando o valor que faltava seria transferido para a sua conta bancária. Contudo, Scooby respondeu que só voltaria da maternidade às 13h. Vale lembrar que o ex-BBB é atualmente casado com Cintia Dicker, e ambos tiveram a primeira filha juntos em dezembro de 2022, mas a pequena segue internada.

Revoltada, Luana então afirma que deseja por escrito a declaração de que ele vai pagar a quantia acordada. Além disso, bateu o pé para ver Dom, Bem e Liz - pois as crianças estão passando uma temporada com o pai. Pedro, por fim, questiona se podia ligar para a ex-esposa, mas ela negou.

Não tenho mais papo fofo contigo. Teu cartaz, tua festinha acabaram. Agora tudo escrito. E tudo mundo vai saber quem você é. O que faz e permite. E o quanto miserável e ingrato você, disparou.

Ixi!