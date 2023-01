Após passarem Ano Novo juntos, Brad Pitt e Ines de Ramon estão ficando sério

03/01/2023 | 12:10



Fora da pista de solteiros? Ao que parece, as coisas entre Brad Pitt e Ines de Ramon estão ficando sérias mesmo. De acordo com o veículo norte-americano OK! Revista, os pombinhos passaram o Ano Novo juntos e estão pensando em levar o relacionamento cada vez mais longe.

Eles estão namorando e se divertindo. Tem uma coisa boa acontecendo. Não há estresse. Brad está gostando, disse uma fonte ao revelar que Brad e Ines passaram o Réveillon no México.

E continuou:

Ele está cansado de aventuras e romances de curto prazo que não levam a lugar nenhum. Agora ele está falando em se estabelecer e talvez ter mais filhos ? e é por causa de Inês e das possibilidades que ela abriu para ele.

O ex-marido de Angelina Jolie, de 59 anos de idade, foi visto pela primeira vez com a designer de joias, de 32 anos de idade, em novembro de 2022. O casal curtiu o show do U2 ao lado da ex de Paul Wesley, astro de The Vampire Diaries. Desde então, eles não se desgrudam mais.