DOU confirma nomeação de Carlos Queiroz como superintendente interino da Susep

03/01/2023 | 11:47



O Diário Oficial da União (DOU) confirma, na edição desta terça-feira, 3, a nomeação de Carlos Queiroz como superintendente interino da Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão que regula o setor de seguros no País. A nomeação de Queiroz foi antecipada na segunda-feira, 2, pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O ex-diretor da Susep volta à autarquia para cumprir mandato até que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indique o novo chefe do órgão.

"A designação de que trata o art. 1º terá vigência até a posse do titular do cargo de Superintendente, a ser nomeado conforme a legislação vigente", afirma a portaria do gabinete de Haddad publicada nesta terça.

O futuro superintendente titular terá de designar um diretor para substituí-lo em caso de ausência, nos termos do artigo 5º do Anexo I da resolução 449, de 18 de outubro de 2022, do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), ainda segundo o DOU.

Na segunda-feira, a Susep ficou acéfala após toda a diretoria do órgão ser exonerada em ato do ministro da Casa Civil, Rui Costa. A situação foi inédita na história do órgão. O próprio Queiroz, que era diretor da autarquia, foi exonerado pelo ato.