Obituário - 4 de janeiro de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/01/2023 | 06:30



SANTO ANDRÉ

Geralda Pereira dos Santos, 91. Natural de São Luís do Paraitinga (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Pensionista. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Fernandes da Silva, 83. Natural de Caririaçu (CE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Guilhermina do Nascimento Silva, 78. Natural de Garça (SP). Residia na Vila Nova Savóia, em São Paulo, Capital. Dia 29, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Wagner Jueli, 67. Natural de Santo André. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Reginalda Camilo da Silva, 63. Natural de Garanhuns (PE). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Raimundo de Menezes, 62. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Antônio Carlos Apolinário dos Santos, 57. Natural de São Bernardo. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Marietta Viegas Atkimson, 105. Natural de Dourados (MS). Residia no Jardim Saracantan, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Paulo Rodrigues da Cunha, 87. Natural de Diamantina (MG). Residia no Jardim Claudia, em Santo André. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Emília Zampieri Angeli, 86. Natural de Conchal (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Eisinger, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Waldemir Rocha, 81. Natural de Brumado (BA). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Jardim da Colina.

Nair Macari Pizza, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

Vitória Pereira da Costa, 73. Natural de Maceió (AL). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Tadeu Frias, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Rubens de Souza Guedes, 67. Natural de Londrina (PR). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Valterme Medeiros de Souza, 64. Natural de Tucano (BA). Residia no Jardim Brasil, em São Paulo, Capital. Dia 29, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Annunciata Loredanas Sciarretta, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Brasílio Machado, em São Paulo, Capital. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

Carlos Roberto Fernandes dos Santos, 56. Natural de Puxinanã (PB). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Rosa Sanches Frank, 88. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Vitória Ribas Martinuci, 84. Natural de Sorocaba (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 29. Cemitério das Lágrimas.

Maria Aparecida Queiroz Rocha, 75. Natural da Barra (BA). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Iracema da Silva, 73. Natural de Rio Largo (AL). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Aparecida da Rocha Barbosa, 40. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 29, em Diadema. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

José João de Arruda, 86. Natural de Bom Jardim (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiza da Silva, 80. Natural de União dos Palmares (AL). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Oliveiros Roberto de Souza, 77. Natural de Caratinga (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 29. Vale da Paz.

Maria Aparecida dos Santos Sucati, 73. Natural de Pontal (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Luziene Araújo da Silva, 55. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia na Cidade Júlia, em São Paulo, Capital. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Luciano dos Santos, 48. Natural de Paulo Afonso (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Ronildo Tibúrcio da Silva, 42. Natural de União dos Palmares (AL). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Antonio Carlos Cardoso, 74. Natural de Sertaneja (PR). Residia no Jardim Silvia Maria, em Mauá. Dia 29, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

José Eduardo Salutes, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

José Welington Bosmak, 60. Natural de Campinas (SP). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Instrutor do Senai aposentado. Dia 29, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Sérgio Francisco de Paula, 52. Natural de Mauá. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Ajudante geral. Dia 29, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Margarida Pereira dos Santos, 85. Natural de Itaporanga do Ajuda (SE). Residia na Estância Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Rosemeire Angelina Pereira Luz de Santana, 52. Natural de Mauá. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.