Taxa do lixo em pauta em Diadema

03/01/2023



Segue dando o que falar a aprovação, na Câmara de Diadema, durante a última sessão de 2022, o projeto de lei que alterou a forma de cobrança da taxa de lixo no município. O vereador Cabo Ângelo (PV) foi um dos parlamentares que subiu à tribuna para se posicionar contrário à mudança que, segundo ele, irá prejudicar a população. Com a medida, a taxa passará a ser cobrada junto com a conta de água. Antes, a cobrança estava relacionada ao IPTU. "Absurda a aprovação de um projeto que penaliza o morador de Diadema. Vereadores que até pouco tempo criticavam esse mesmo projeto agora votam a favor sem nenhum pudor", afirmou o parlamentar. A medida recebeu 15 votos a favor e cinco contra, incluindo o de Cabo Ângelo.

Bastidores

Reconhecimento

O empresário Paulo Antonio, sócio da Paddan Incorporadora, de Santo André, foi homenageado recentemente em uma cerimônia da Polícia Militar. Ele recebeu comenda da instituição em reconhecimento às diversas ações prestadas à corporação e à comunidade carente da Grande São Paulo. "Esta honra é um estímulo para em 2023 ajudar ainda mais os necessitados. Um feliz 2023 a todos, com a crença de que será um bom ano, e com saúde, que é o que importa", disse o empresário.