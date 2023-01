Palavra do Leitor - 3 de janeiro de 2023

Da Redação



03/01/2023 | 11:30



Lula presidente ­- 1

Gostei. País democrático é assim. Perdeu, sai. Se não fizer nada, tiram e colocam outro. Se voltou, alguma coisa boa fez (Política, ontem). O mais interessante é que ninguém fala do cara que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Esse dinheiro foi trabalhando ou juntou esses três anos na Presidência? Na pandemia, ele mandou o pessoal tomar remédio contraindicado pela Anvisa. Tinha duas funções, presidente e médico. Debochado, zoou quem perdeu familiares na Covid, dizendo que não era coveiro. Fora os passeios de moto; cada um deles era R$ 1,5 milhão. Esse cara é bom. Parabéns.

Elias Henrique - do Instagram

Lula presidente -­ 2

Messias assistirá de longe a como se trabalha. Fique por aí mesmo nos Estados Unidos que aqui no Brasil não fará falta. Quer dizer, venha para o Brasil e responda você e seus filhos pelos crimes cometidos ao longo desses anos de políticas sujas.

Evelyn Priscila - Diadema

Tarcísio governador ­- 1

''Tarcísio de Freitas afirma que vai levar Metrô para além da Capital'' (Política, ontem). Não sei se sou ingênuo, mas realmente acreditei nas declarações do novo governador paulista ao tomar posse, de que vai cumprir as promessas de campanha e trazer o Metrô para a região. Afinal, ele parece te consciência de que a desconfiança da sociedade pelo trabalho dos políticos reside exatamente na montanha de compromissos assumidos e não entregues. Como daqui a quatro anos tem campanha para a reeleição, vai ficar muito ruim para o governador se não tiver nenhum trilho assentado no Grande ABC. Vamos ver se estou certo ou preciso ter um pouco mais de malícia.

Sérgio Pinto - Santo André

Tarcísio governador ­- 2

Tarcísio poderá inaugurar a primeira linha de Metrô intermunicipal. Basta a Linha Amarela chegar a Taboão. Para ser linha de Metrô tradicional, obrigatoriamente tem de ser subterrânea e passar por pelo menos dois municípios da área metropolitana. No Brasil, Salvador é a mais próxima de ter Metrô de verdade.

Eduardo Azevedo - do Instagram

Copa São Paulo

Maior celeiro de craques do futebol brasileiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior já está acontecendo (Esportes, ontem). Mas eu não vejo muito entusiasmo dos clubes médios e pequenos, especialmente os do nosso Grande ABC, de aproveitar a competição como vitrine de seus talentos. É evidente que os times deveriam disputar o torneio pela importância do título, mas, neste momento de vacas magras, onde um deles está indo a leilão para pagar as dívidas, caso do Azulão, pensar pelo lado financeiro não é ser mercenário; é ser inteligente.

Anselmo Brusquer - São Bernardo

Obrigado, Pelé!

Edson Arantes/Do nascimento até sua morte/Todos os outros foram coadjuvantes/Tivemos a sorte/De assistir seus espetáculos/ Não era artista/Mas em campo fez pinturas e poemas/Como um cientista/Resolvia o jogo como quem resolvia teoremas./Pelé/ Mais do que eterno/Infinito, imortal, definitivo/Seu nome/Virou verbo, adjetivo e substantivo./Pelé/Homem de três corações/Um deles deixou de bater/Ele que sempre nos trouxe emoções/Mas não vamos nos abater/Seu legado permanece/Em toda terra, todo continente/Outro igual? Até parece.../Seu nome soará eternamente./Pelé/Do glorioso alvinegro praiano/Cansou de dar olé/No querido Urbano/E foi dar olé mais fundo/Nos trouxe uma/duas, três Copas do Mundo/Nos trouxe esperança/Com a bola no pé/Parecia uma criança/Ah Pelé/Que exemplo de perseverança/Que exemplo de humildade/Foi e sempre será rei/E jamais perderá sua majestade/Na verdade, foi mais do que rei/Muito mais, em suma/ Pois reis declaram guerras/E você parou uma/Obrigado Pelé!

Lucas Carvalho - Santo André

Imprensa

Foi preciso o Rei Pelé morrer para o glorioso Santos Futebol Clube aparecer em todas mídias. Meus pêsames imprensa (imparcial) tupiniquim. Tristeza e inconformismo!

Mário Sérgio - São Bernardo