A volta de Lula e do sorriso do povo

José de Filippi Júnior



03/01/2023 | 11:16



Depois de tempos em que o sorriso do povo brasileiro deu lugar à tensão, a brigas e à volta da fome, enfim vivemos uma nova esperança. O presidente Lula volta a comandar o Brasil em um cenário adverso. Mas tenho certeza que não há outra figura no País capaz de nos tirar da tormenta e devolver o riso ao povo brasileiro.

Em 2002, o slogan do presidente Lula era "A esperança vai vencer o medo". E venceu. Por mais de uma década, o Brasil colheu frutos de governos que colocam o povo, em especial a classe trabalhadora, como prioridade. Foram milhares de pessoas formadas no ensino superior, milhares de casas populares, milhares de empregos gerados. O sorriso do brasileiro, uma característica nossa, vinha fácil.

Mas desde o golpe na presidenta Dilma Rousseff, anos de prosperidade deram lugar ao retrocesso. Os últimos quatro anos, além de retrocesso, trouxeram raiva, divisão e brigas. Machismo, homofobia, ignorância e negacionismo, marcas do governo que felizmente acabou, recolocaram o Brasil no mapa da fome, fizeram o País ser um dos recordistas de morte por Covid, eliminaram milhares de empregos, transformou nossa pátria em pária mundial. O sorriso do brasileiro desapareceu.

Ao longo do último processo eleitoral, testemunhamos um povo que clamava pela esperança novamente. Aqueles que se beneficiaram com diversos programas, como o Minha Casa, Minha Vida, ProUni, PAC e Mais Médicos, sempre souberam como os governos do PT transformam vidas da população. E não escondiam a saudade que tinham. A eleição de 2022 traz muitas características da eleição de 2002.

Aqui em Diadema, políticas públicas de governos do PT revolucionaram a nossa cidade e os grandes projetos dos governos Lula e Dilma fizeram Diadema um município que une força econômica e acolhimento sem preconceitos. O resultado disso foi uma votação maciça no presidente Lula, 60%, o maior percentual de grandes cidades de São Paulo.

Ao montar seu ministério com recorde de mulheres, com indígena, com pessoas negras e com especialistas em suas áreas, o presidente Lula coloca o Brasil novamente em uma trilha de sucesso. Um time plural, que representa todas as camadas da nossa sociedade. Porque reconstruir o Brasil dependerá de esforço coletivo e de um olhar amplo.

Ver o presidente Lula novamente subir a rampa do Palácio do Planalto e recolocar a faixa presidencial são cenas que trazem esperança de dias muito melhores.Porque o povo, a classe trabalhadora, quem mais precisa estarão no topo das prioridades. O ano de 2023 será marcado pela volta da alegria do povo brasileiro. Vamos sorrir de novo.

José de Filippi Júnior é prefeito de Diadema.