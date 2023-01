Datena critica ausência de Neymar Jr. em velório de Pelé: Se apertar, ele viria

03/01/2023 | 11:11



O velório aberto do ex-jogador de futebol Pelé durou cerca de 24 horas com início na manhã da última segunda-feira, dia 2, e ainda pela manhã desta terça-feira, dia 3, vários famosos apareceram para dar o último adeus ao ex-atleta na Vila Belmiro, em Santos.

Mas a falta de Neymar Jr. ao evento foi o que realmente chamou a atenção. O pai do camisa dez do Paris Saint-Germain já havia revelado que o filho não teria sido liberado pelo time parisiense para vir ao Brasil prestar as últimas homenagens a Pelé, por isso ele seria o representante do jogador na cerimônia.

No entanto, o fato parece ter incomodado alguns internautas e até mesmo Datena. Enquanto apresentava o Brasil Urgente, o jornalista direcionou fortes críticas a Neymar, dizendo que o craque tinha a obrigação de se apresentar para o cortejo.

- Se aperta, ele viria. Se o Neymar quisesse ser liberado, ele viria... O Neymar podia muito bem ter pressionado o PSG para vir para cá. Ele já pressionou várias vezes para vir em festas, por que não pressionar para dar um adeus ao Pelé? [...] Acho que o Neymar, como jogador brasileiro, tinha como obrigação pelo menos passar pelo caixão do Pelé para se despedir. Seria uma imagem muito legal para reestruturação do futebol brasileiro, se é que ela existe com esses personagens que esquecem das origens e da [própria] história.