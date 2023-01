Karoline Lima sofre ferimentos no pé após box do banheiro explodir: Eu estava me secando

03/01/2023 | 11:11



Karoline Lima passou por um susto após o box de vidro do banheiro de sua casa explodir, causando ferimentos no pé da influenciadora, que reagiu rápido e conseguiu se afastar antes de sofrer cortes mais graves.

Nos Stories do Instagram, a mãe da filha de Éder Militão começou exibindo uma imagem do vidro espalhado pela região do banho e contou:

Gente do céu, olha o que acabou de acontecer. Eu estava saindo do banho, quando olhei para trás, o vidro explodiu.

Em seguida, mostrou os ferimentos no pé e falou sobre sua reação quando viu o vidro caindo:

Me cortei um pouco, mas não foi nada em comparação com que poderia ter sido. Quando vi o vidro caindo, corri para o canto do banheiro. Se eu não tivesse visto, teria sido em cima de mim.

E finalizou:

Eu estava me secando, ia tudo em cima de mim. Pegou só no pé, mas imagina se eu não tivesse tido essa reação.