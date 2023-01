Maíra Cardi revela se reatou com Arthur Aguiar

03/01/2023 | 11:11



Maíra Cardi havia dito que não falaria mais sobre o término de seu casamento com Arthur Aguiar, o que aconteceu em outubro de 2022. Mas ela acabou indo até as redes sociais para revelar se reatou ou não a relação, já que recentemente surgiram suspeitas de uma reconciliação do casal que tem uma filha, Sophia, de quatro anos de idade.

A coach chegou a relembrar que não queria falar do assunto, mas afirma que resolveu se pronunciar depois de receber muitas mensagens de seus seguidores nas redes sociais perguntando sobre o fato.

- Gente, eu não ia responder isso, mas vocês perguntam tanto, tanto, tanto que resolvi dar uma satisfação para vocês pararem e aquietarem com isso. Eu e o Arthur terminamos, sim, definitivo, sim. A gente encerrou nosso ciclo. Obviamente que vamos ser amigos para o resto da vida. Ele é pai da minha filha, faz parte da minha família e vai fazer pra sempre. Quero muito bem dele, que ele seja muito feliz e será. A mãe dele é muito amiga do pai, que não é mais casada com ele. Minha mãe é muito amiga da minha avó, que é mãe do meu pai, que é casado de novo. Então, a gente tem muitos exemplos na família do que realmente importa, de uma maturidade numa relação. Então, pra sempre a gente vai ter uma relação muito boa. Mas é isso. Estamos separados. Quero que ele seja feliz, ele também quer que eu seja feliz. Fomos muito felizes enquanto durou, mas encerramos nosso ciclo como tem que ser. Mas agora somos pais da Sophia e continuaremos sendo uma família.

E ela finalizou o assunto dizendo o motivo do término:

- Eu poderia colocar ali um monte de coisas, mas uma coisa que eu aprendi na minha vida é que não existe um único motivo, existe um compilado de coisas. Deu muito certo enquanto estávamos juntos. As pessoas não se juntam porque elas são exatamente iguais, normalmente elas se juntam porque elas são opostos e elas precisam aprender muito uma com a outra, com as dificuldades, com as qualidades. No fim todo mundo aprende, todo mundo ganha, principalmente se tiver muita gratidão. Entender que cada um estava ali porque precisava estar e no fim tudo acontece do jeito que precisa ser.

Lembrando que Maíra e Arthur tiveram uma relação conturbada, cheia de idas e vindas, sendo essa a terceira separação. Os dois já passaram por altos e baixos no relacionamento, com diversos casos de traição.