Luana Piovani explica motivo da briga com Pedro Scooby: Meu negócio não é dinheiro

E a novela continua... Logo depois de expor o valor baixo da pensão paga por Pedro Scooby, Luana Piovani voltou a comentar o caso nas redes sociais e explicou o verdadeiro motivo da briga com o ex-marido.

Tudo começou quando a apresentadora publicou um vídeo detonando o surfista por querer diminuir o valor pago para os três filhos, Dom, de dez anos, e os gêmeos Bem e Liz, de sete anos. No desabafo, ela citou as empresas que patrocinam Scooby e perguntou se elas concordam com tal atitude. Contudo, os fãs do ex-BBB não gostaram nadinha de ver toda a exposição da vida pessoal do ex-casal, e comentaram:

Você já parou para pensar que se essas empresas pararem de patrocinar ele, as coisas podem piorar ainda mais para seus filhos? Tem hora que temos que saber separar e reclamar no off, porque, caso contrário, as maiores prejudicadas são as crianças.

Sem papas na língua, Piovani respondeu:

Meu negócio não é o dinheiro, é o compromisso. Vem de malandro pra cima de mim? Dona do circo.

Outro internauta aconselhou Luana fazer um acordo judicial, mas ela rebateu:

E você acha que ele quer acordar alguma coisa? Ele quer é tirar onda.

