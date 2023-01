Charge - 3 de janeiro de 2023

Seri

Do Diário do Grande ABC



03/01/2023 | 11:01



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), sancionou lei que garante pagamento de 13º salário e um terço de férias aos vereadores, a partir da próxima legislatura, em janeiro de 2025. A sanção foi publicada no Diário Oficial do Município no último dia 27.