Zeca Pagodinho finge atender ligação após ser constrangido por Narcisa Tamborindeguy

03/01/2023 | 10:11



Zeca Pagodinho é conhecido por deixar a vida levar, mas algumas piadinhas ele não deixa passar, não. Na última segunda-feira, dia 2, o cantor viveu um momento para lá de constrangedor ao ser abordado por Narcisa Tamborindeguy - e claro, virou piada na web.

Tudo começou quando Narcisa encontrou Zeca em um restaurante e começou a cantar a clássica letra do artista para agradá-lo. Contudo, a gracinha da apresentadora deixou a galera que estava presente constrangida e Zeca, também envergonhado, fingiu que o celular estava tocando e foi atender a ligação fake para se afastar da socialite.

No Twitter, os internautas não deixaram o episódio passar batido e brincaram:

O que o Zeca pagodinho implorou pra vida levar ele nesse momento é palhaçada.

Absolutamente fascinado com o absoluto desconforto e constrangimento do Zeca Pagodinho do lado da Narcisa. A ligação falsa no celular é a cereja do bolo.

Teve ainda quem explicou:

Zeca Pagodinho já declarou em entrevista que não suporta ouvir suas músicas quando está de folga [risos].