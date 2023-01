Com casamento aberto, Bela Gil é vista aos beijos com rapper na cerimônia de posse presidencial

03/01/2023 | 10:11



Bela Gil esteve entre os famosos que foram acompanhar a cerimônia de posse presidencial em Brasília. Logo após o evento oficial, a influenciadora, assim como outros famosos, foram curtir os shows no Festival do Futuro. Foi nesse momento que, segundo o jornal EXTRA, Bela teria sido vista aos beijos com o rapper Rael.

A troca de carinhos teria acontecido durante a apresentação da banda Baiana System e ao lado de diversas testemunhas. O cantor ainda apareceu nos Stories de Gil, que fez questão de compartilhar com seus seguidores os momentos de diversão no primeiro dia de 2023.

Vale lembrar que Bela vive um casamento aberto com João Paulo Demasi, com quem tem dois filhos. Eles são casados há mais de dez anos. Sobre a dinâmica do relacionamento, ela comentou uma vez:

Relacionamento aberto também é relacionamento. Não é uma coisa que imponho a todos e nem acho superior. Muita gente acha ruim e algo promíscuo. Mas acredito que estamos caminhando para uma sociedade mais livre nesse sentido e acho que a não-monogamia estará mais presente ao longo do tempo.

A entrevista foi concedida para o blog Garotas Estúpidas, de Camila Coutinho.