Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família, abre o coração e revela quais atores do seriado o ajudaram durante tratamento de doença

03/01/2023 | 10:10



Na última segunda-feira, dia 2, o ator Marcos Oliveira foi convidado pelo programa A Tarde é Sua para contar um pouco como está a sua vida pessoal e profissional desde que começou a pedir ajuda financeira nas redes sociais para conseguir tratar uma fístula.

Ao longo da conversa, Sônia Abrão conversou com o ator sobre todo o processo de tratamento e as várias intervenções cirúrgicas as quais ele foi submetido. O Beiçola de A Grande Família revelou que enfrentou alguns delírios quando estava internado, mas tentava passar por tudo com bom humor e diversão.

Mas como a vida não é perfeita, o ator também passou por alguns perrengues financeiros para conseguir manter todo o tratamento. Na época, Marcos pediu ajuda nas redes sociais aos fãs e colegas de profissão, mas ficou aquela dúvida: será que os amigos de A Grande Família também ajudaram?

- Sim, o Marco Nanini, o Lucinho [Lucio Mauro Filho]... Agora, o resto, eu não sei.

Vale lembrar que o Beiçola já havia revelado em outros momentos que tinha uma proximidade maior com Nanini, Pedro Cardoso e Guta Stresser. E ainda no bate-papo contou que não tem mantido contato com nenhum ator de A Grande Família e que seus contratos firmados com a TV Globo nunca foram para além de algumas obras pontuais produzidas pela emissora.

Com toda ajuda que recebeu de fãs e de Tatá Werneck, Marcos realizará uma última cirurgia para colocar a bolsa de colostomia dentro do corpo e assim poderá voltar a atuar.