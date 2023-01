Novo affair? Angelina Jolie é vista tomando café com ator de 26 anos de idade

03/01/2023 | 10:11



Angelina Jolie estaria seguindo em frente com a vida amorosa? De acordo com o jornal Daily Mail, a atriz, de 47 anos de idade, foi vista tomando café com Paul Mescal, de 26 anos de idade. Os dois foram flagrados no restaurante em Londres, na Inglaterra, logo depois que Jolie assistiu a peça estrelada pelo jovem, A Streetcar Named Desire.

Sentados de costas para a entrada do estabelecimento, Paul usava uma camiseta vermelha e Jolie estava vestida com o sobretudo preto.

O ator terminou recentemente o noivado com a cantora Phoebe Bridgers, enquanto a artista não assume nenhum relacionamento desde o divórcio com Brad Pitt, pai de seus filhos.

Por falar em herdeiros, Shiloh, filha de Angelina, apareceu pouco tempo depois e se sentou com a dupla.