Alaíde Costa, Eliana Pittman e Zezé Motta se apresentam em Santo André

03/01/2023 | 09:44



Santo André receberá, neste fim de semana, um potente encontro entre três grandes nomes da música brasileira. Pela primeira vez, Zezé Motta, Alaíde Costa e Eliana Pittman se encontram no mesmo palco para apresentar um show inédito intitulado "Pérolas Negras". O espetáculo vai percorrer clássicos de compositores negros em apresentações nesta sexta-feira (6) e sábado (7) na unidade andreense do Sesc.

O repertório apresentado pelas três promete navegar entre gêneros e estilos musicais, indo de Cartola a Criolo, passando por Milton Nascimento, Candeia, Jorge Ben, Johnny Alf, Cartola, Martinho da Vila, Gilberto Gil e Tim Maia, além de Luiz Melodia, Djavan, Leci Brandão, Paulinho da Viola e Ataulfo Alves. "Pérolas Negras" tem direção musical do violonista Joan Barros e direção artística de Thiago Marques Luiz. Ao Diário, Alaíde Costa destacou a parceria com o diretor.

"Perolas Negras é um projeto do Thiago Marques Luiz. São três mulheres negras de personalidades diferentes, que cantam diferente e fazem música brasileira, cada uma do seu jeito. O repertório é todo de autores negros e escolhidos em conjunto por nós e pelo Thiago", disse a cantora e compositora, precursora da Bossa Nova, com 60 anos de trajetória artística. "Nós vivemos hoje um momento de valorização e respeito pela cultura negra, inclusive na música. Nosso show é uma confirmação disso", ressalta.

Alaíde tem parcerias com diversos nomes da MPB, como Vinicius de Moraes, Tom Jobim e Geraldo Vandré. Em 2022, a artista lançou o disco O que meus calos dizem sobre mim. Assim como o espetáculo Pérolas Negra, o projeto, que mescla passado e presente, conta com nomes de diversas gerações da música brasileira, como Erasmo Carlos, Guilherme Arantes, Nando Reis e Tim Bernardes. "A música se renova. Neste disco que gravei com produção do Marcus Preto, do Emicida e do Pupilo, eu me aproximei de coisas novas que confesso que não conhecia. Estou muito feliz, honrada e empolgada com esse projeto, tanto que já estamos gravando o segundo álbum com mais novidades", revela Alaíde Costa.

Já Zezé Motta tem 55 anos de carreira e é uma das mais respeitadas atrizes e cantoras da música brasileira. Tem mais de 10 discos lançados, inclusive um deles dedicado a Luiz Melodia, intérprete da música que dá nome ao show deste fim de semana, e que foi ainda mais popularizada na voz de Gal Costa durante a turnê Fa-Tal - Gal a Todo Vapor. Zezé ainda quebrou paradigmas enquanto atriz na novela Corpo a Corpo (1984-85) e no filme Xica da Silva (1976).

Com seis décadas de estrada, Eliana Pittman atuou em mais de 30 países e começou a carreira no Rio de Janeiro ao lado do pai, o saxofonista estadunidense Booker Pittman, de quem herdou toda influência jazzística. "Prazer imenso voltar a encontrar essas amigas da música que amo. Vamos começar o ano com aquele axé maravilhoso", declarou Eliana nas redes sociais.

Na sexta-feira (6), o encontro está marcado para às 20h. No sábado (7), o espetáculo acontece um pouco mais cedo, das 19h às 20h30. O preço dos ingressos varia de R$12 a R$40 e pode ser adquiridos através do link www.sescsp.org.br/programacao/perolasnegras/ ou nas bilheterias físicas de qualquer unidade do Sesc. O show será no teatro e não é recomendado para menores de 12 anos.