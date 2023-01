Tarcísio reúne secretariado e define as primeiras ações

Da Redação



03/01/2023 | 09:39



O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se reuniu ontem (2) pela primeira vez com o secretariado, no Palácio dos Bandeirantes, onde fez o primeiro diagnóstico do governo do Estado e das prioridades para os primeiros dias. Após o encontro, Tarcísio concedeu entrevista coletiva e falou das medidas que serão adotadas para garantir eficiência da gestão estadual.

"Fizemos um balanço do que estabelecemos como compromisso na campanha, entendemos que o cumprimento desses compromissos, das promessas, é uma ferramenta poderosa para vencer desconfianças. Vamos ver nos próximos dias a designação de gerentes para determinados projetos e também falamos da questão de infraestrutura, dos primeiros projetos e primeiras entregas, como o leilão do Rodoanel. Discutimos como iremos dar os contornos aos primeiros estudos que vamos contratar, como privatização da Emae e desestatização da Sabesp, objetivos que vamos perseguir ao longo do tempo", falou Tarcísio de Freitas.

Durante a reunião, os secretários apresentaram algumas das entregas que serão feitas durante os 100 primeiros dias de governo e o governador se colocou à disposição para ouvir as sugestões de cada área. Entre as prioridades da gestão estão, por exemplo, o atendimento a pessoas em situação de rua e o aumento da percepção de segurança da população, além da conclusão de obras inacabadas.