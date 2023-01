Sem inspiração, Flamengo só empata com o Floresta-CE na estreia da Copa SP

03/01/2023 | 08:20



Longe de empolgar, o Flamengo tropeçou na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023, ao empatar sem gols com o Floresta-CE, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, que é sede do Grupo 5. A forte chuva deixou o gramado bastante pesado e prejudicou os dois times.

A igualdade no placar deixou os times empatados na segunda posição da chave, com um ponto. O XV de Jaú-SP lidera, com três pontos, já que venceu o lanterna Aparecidense-GO mais cedo, por 1 a 0.

O primeiro tempo foi muito igual e teve os dois times criando chances de abrir o placar. O Flamengo chegou com perigo aos 27 minutos, quando Dudu aproveitou rebote do goleiro e chutou por cima do travessão. Já o Floresta assustou aos 40, quando Diogo Mourão cruzou e Pedro Igor acertou a trave direita.

Na etapa final, o Flamengo foi ligeiramente superior e arriscou mais, principalmente de fora da área. Aos 11, Petterson chutou forte e acertou a rede pelo lado de fora, enganando alguns torcedores na arquibancada.

Com a reta final se aproximando, o Flamengo aumentou o ritmo e criou a melhor chance de gol na partida. Aos 32, Ryan Luka recebeu cruzamento e ajeitou para Lorran dentro da área. O atacante finalizou de primeira, mas muito forte e longe do gol do Floresta.

O time cearense se fechou na defesa e esperou os contra-ataques para tentar fazer o gol da vitória, contudo, saiu de campo satisfeito com o excelente empate diante do Flamengo.