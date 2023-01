Fãs enfrentam calor e fila para dar adeus ao Rei Pelé

Heitor Mazzoco



02/01/2023 | 23:22



Três gerações da família Borges estavam no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos, para despedida do Rei Pelé nesta segunda-feira (2). Valdelino Santiago Borges, de 88 anos, Ana Borges, 50, e Nicolas Borges Santos, 21, deixaram o local após um breve adeus ao maior jogador da história do futebol.

Valdelino, que caminha com um bengala e, às vezes, usa uma cadeira de rodas, saiu da Capital para acompanhar o velório do eterno camisa 10 da Seleção. “Assisti o Pelé no Morumbi, no Pacaembu, no Canindé, no Estádio do Juventus (Conde Rodolfo Crespi). Era incrível ver o Pelé jogar”, disse o baiano que está em São Paulo desde a década de 1950.

O neto de Valdelino seguiu os passos do avô. Santista, disse que acompanha lanças de Pelé pela internet e por filmes. “Ganhei a primeira camisa do Santos aos 8 anos. Lembro do Neymar jogando. Sobre Pelé, busquei mais informações para enteder e vê-lo jogar. Era um jogador original”, disse Nicolas. Já a filha de Valdelino decidiu se tornar corinthiana diante de tantos santistas. “Eles sempre foram muito fanáticos”, relembra Ana.

Quase 30 mil pessoas passaram pela Vila Belmiro nesta segunda. E Ana não era a única torcedora de um time rival do Santos. Na longa fila de espera, debaixo de um sol forte, são-paulinos, corinthianos e até um torcedor com camisa da Argentina estavam no local dividindo a mesma tristeza com a torcida do Santos.

Havia estrangeiros também. Com camiseta do México, país que Pelé e os companheiros de 1970 conquistaram o tricampeonato da Copa do Mundo, Ivan Chavez, 40, demonstrou o carinho do povo mexicano com Pelé. “Com a presença de Pelé (em 1970), os mexicanos torceram ainda mais (para o Brasil). Foi a Copa mais linda, porque vimos o melhor”, disse o jornalista. Chavez está no Brasil pela segunda vez. A primeira foi na Copa de 2014.

Desta vez, para passar festas de fim de ano. Quando soube da morte de Pelé, Chavez foi para Santos imediatamente.

Um dos primeiros a entrar no Estádio para uma pequena homenagem ao Rei Pelé foi Antônio da Paz, 67, morador da Vila Luzita, em Santo André. Paz chegou a Santos às 11h do domingo (1º). Ele estava com réplica da taça da Copa do Mundo, coroa, cartaz e camiseta com foto de Pelé. “É uma emoção ficar perto do Rei. Infelizmente não dá maneira que queria, com ele em vida. Mas o Rei Pelé vai ser eterno”, disse.

Para o andreense, jogadores atuais como Lionel Messi e Neymar “devem um pouco ao Rei Pelé” por ser referência no futebol. “É o rei da bola. Ele que inventou o futebol”. O velório de Pelé continua nesta terça-feira (3) até as 10h. Depois, haverá cortejo pelas ruas e avenidas de Santos em um carro do Corpo de Bombeiros.

O tempo de percurso deve levar 40 minutos até o Memorial Necrópole Ecumênica, local em que Pelé será enterrado.

‘Não vejo ninguém igual ao Pelé’, diz Lima

O ex-jogador do Santos Antônio Lima, que atuou em quase 700 partidas pelo time, muitas delas junto com Pelé, esteve no velório do Rei do Futebol na tarde desta segunda-feira (2).

Na ocasião, ele também tirou fotos com fãs. Em entrevista ao Diário, Lima relembrou momentos com o Rei. “Não vejo ninguém (próximo ao Pelé). Nem Cristiano Ronaldo. O Pelé, além do repertório incrível, jogava de forma suave. Veja qualquer filme de jogo dele, jogo da Libertadores. Ele jogava fino, não com brutalidade”, disse.

Lima conheceu Pelé quando ainda eram jovens. Em Santos, os dois moravam na mesma pensão de jogadores da equipe. O ex-jogador contou ainda o segredo – além da habilidade – do time do Santos das décadas de 1960, 1970.

“A gente sofria um gol e fazia três porque não desesperava. ‘Eles tiveram condição de fazer gol? Tudo bem, nós também temos’”, afirmou Lima.

“O Zito chegava e falava ‘vamos parar de palhaçada e jogar. Com o time que a gente tem não precisa falar nada’”, recordou.

Campeão do Mundo em 1970 com Pelé, Clodoaldo espera que o passado sirva para os atuais e futuros jogadores do Santos e da Seleção. Plantamos uma semente muito positiva no clube e na Seleção Brasileira para que os jogadores possam honrar com essa grandeza que ele (Pelé) construiu com seus companheiros”, disse.