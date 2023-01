Ex-presidente da Fundação Criança de São Bernardo assume secretaria no governo Lula

Pamela Cadamuro



02/01/2023 | 20:47



O advogado e ex-presidente da Fundação Criança de São Bernardo Ariel de Castro Alves assume, nesta terça-feira (3), a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. O anúncio foi feito pelo ministro Silvio Almeida na tarde desta segunda-feira (2).

A pasta cuida de temas como Enfrentamento à Violência e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Enfrentamento ao Trabalho Infantil, Políticas de Primeira Infância, entre outros. O Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), em que Ariel já foi conselheiro, também faz parte da estrutura da secretaria.

No ano passado, Ariel atuou na coordenação do subgrupo técnico de Criança e Adolescente do Gabinete de Transição e já havia traçado um diagóstico sobre as ações realizadas no governo Bolsonaro. Entre os pontos, ele destaca a fome, violência contra crianças e adolescentes, violência contra a mulher, evasão escolar e queda na cobertura vacinal das crianças como as maiores preocupações. "Todas essas questões são prioritárias para serem enfrentadas. Além delas, temos o aumento de crianças e adolescentes nas ruas e no trabalho infantil. Teremos muitos desafios na área da infância e adolescência, mas estamos prontos para enfrentá-los e implementarmos políticas públicas de proteção", comentou Alves ao Diário.

Ainda segundo o relatório, os últimos quatro anos também foram de aumento da violência sexual, sobretudo de meninas (pelo menos 35.735 vítimas dos casos de estupro de vulnerável registrados em 2021 eram meninas com até 13 anos) e das mortes violentas e por armas de fogo, que de acordo com o documento atingem majoritariamente crianças e adolescentes negros.

Atualmente, Ariel também é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Bernardo, mas irá se afastar do cargo. No Grande ABC, além de ter presidido a Fundação Criança entre 2009 e 2013, ele também atuou como coordenador do do Grupo de Trabalho Criança Prioridade do Consórcio Intermunicipal do ABC.

Segundo na lista

Ariel não é o único representante do Grande ABC no alto escalão do governo federal. No último domingo (1), o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT) tomou posse como ministro do trabalho. Ele liderou a cidade entre 2009 e 2017.