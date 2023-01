Yuri Tanque vai para a Coréia do Sul e faz carta de despedida para o Guarani

02/01/2023 | 20:08



Está oficializada a saída do atacante Yuri Tanque do Guarani. Destaque na campanha de recuperação do time na Série B do Campeonato Brasileiro o jogador não vai ficar no clube nesta temporada já que acertou uma oferta de um time da Coreia do Sul.

Yuri está acertado com o Jeju United. O camisa nove inclusive já está na Coreia para assinar contrato e postou fotos em suas redes sociais. Além disso, colocou uma carta de despedida para a torcida do Guarani.

"Um ciclo onde meu coração transborda de gratidão a Deus por tudo que eu vivi aqui. Parto para um novo desafio e fico feliz que tenhamos feito um acordo bom para o Guarani, para mim e para todas as partes envolvidas", disse o jogador em um dos trechos da carta.

Embora tenha ficado pouco tempo no Brinco de Ouro, Yuri, revelado pela rival Ponte Preta, se identificou muito com o clube. Em 17 jogos pelo Bugre marcou sete gols e deu duas assistências. Ele foi peça chave na permanência do time na Série B.

Além de Guarani e Ponte, Yuri atuou no futebol japonês, Ferroviária e Leixões, de Portugal. No primeiro semestre de 2022 ele foi artilheiro do Campeonato Paulista da Série A3, com dez gols, pelo Capivariano, integrando a seleção da competição.

Sem o jogador, o Guarani estreia no Campeonato Paulista dia 15, contra o Santo André no estádio Bruno José Daniel, no ABC.