Bia Miranda revela que sofreu agressão durante um baile funk

02/01/2023 | 18:10



Bia Miranda que esteve em A Fazenda 14 deu o que falar dentro do reality e continua com o nome super em alta fora dele. Pois é, a neta de Gretchen acabou contando em seus Stories do Instagram que passou verdadeiramente por uns maus bocados nos primeiros dias do ano.

Parece que realmente não foi fácil essa virada de 2022 para 2023 para Bia Miranda porque a ex-peoa revelou que foi com o noivo em um baile funk em uma comunidade do Rio de Janeiro, e acabou sofrendo algumas agressões por lá. Detalhando que foi arranhada e teve os cabelos puxados, Bia Miranda comentou:

Pimentinhas, cheguei em casa. Gente, eu gosto muito de ir para baile e eu estava com saudade de ir. Mas deu para matar a saudade, porque eu estava sentindo a falta de colocar o som para tocar e dançar. (Mas) não deu muito para dançar. Eu fiquei mais tempo no carro, né? Porque eu, se eu saísse, estava com medo das pessoas me machucarem, porque puxaram meu cabelo, me arranharam e fizeram um monte de coisa. Daí eu [falei]: 'Vou ficar aqui no carro. Não quero sair não. Às vezes eu saía lá na frente para ver como estavam as coisas e curtir um pouco. Não deu para dançar não, bem que o Lucas, Deolane, Pétala me avisaram que não ia. Não ia ser normal! Mas deu para matar a saudade. Eu estava com o vidro aberto quando cheguei lá. Aí como o pessoal estava me machucando, me puxando e tal, o Gabriel falou: 'Fecha o vidro, fecha que vai ser melhor. Chegando lá [no baile] você dá atenção para o pessoal.

Bia Miranda ainda contou que o público chegou até a dar soco na janela do carro em que ela estava.

Para que eu fui fechar o vidro? O pessoal começou a dar murro no vidro para eu abrir. Aí eu falei: Meu carro, meu Deus. Mas não aconteceu nada com o carro, eu fiquei com medo do pessoal quebrar o vidro. Aí eu: Calma, calma! Chegando lá tentei dar atenção para todo mundo, para a criançada, criançada doida também.