Mãe de Larissa Manoela para de seguir a filha no Instagram

02/01/2023 | 17:10



O clima pesou! Larissa Manoela e André Luiz Frambach estão super apaixonados e já trocaram até alianças de noviado. Desde o começo do relacionamento, o casal sempre usou as redes para compartilhar momentos super fofos e todos os seguidores da atriz pareciam amar os cliques. Porém, a mãe de Larissa decidiu não ser parte do grupo. Isso porque Silvana Santos parou de seguir a filha no Instagram.

Mas, não para por aí! Além de dar unfollow em Larissa e não seguir o genro nas redes, a mãe da atriz também causou ao fazer um comentário polêmico nas redes de Leo Cidade. O motivo de tanto alvoroço é que o cantor é ex-namorado de Larissa Manoela. Nos comentários, ela escreveu:

Resumindo o que te desejei pelo WhatsApp... Feliz tudo pra você! Saudade! Beijo.

Quem não gostou nada da atitude de Silvana foram os fãs da atriz de Além da Ilusão. Nas redes, eles deixaram bem claro que acham a atitude da mãe muito errada.

A mãe da Larissa Manoela parece uma adolescente chata, meu deus.

Essa mãe da Larissa Manoela é a maior inimiga da própria filha.

Mamãe sofrendo

Apesar de ter causado, Silvana tem uma desculpa plausível. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a mãe de Larissa está com síndrome do ninho vazio, isto é, está vivendo cada vez mais independente e deixando a vida que vivia com sua mãe para trás. Isso porque a dupla sempre foi muito próxima.

Vale lembrar que a atriz está em Orlando com o noivo, e comemorou seu aniversário com uma grande festa.